Se billeder: En hemmelighedsfuld bygning skyder op fra jorden med stor fart

Odsherred - 07. november 2020 kl. 21:52 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Byggeriet af den nye teatersal til Odsherred Teater i Holsts Have i Nykøbing Sjælland vokser lynhurtigt i disse dage, nærmest skyder op fra jorden.

På en lille uges tid har den store BMS-byggekran firet en stor del af betonelementerne på plads, der skal udgøre væggene i rå-huset.

Når alle væg-elementer er rejst og støbt fast vil de lange, bærende betondragere til tagkonstruktionen ankomme på lastbiler og blive hejst på plads.

Det er Byggefirmaet Elindco A/S, Jyllinge, der har hovedentreprisen på den nye teatersal, og grundlaget for byggeriet er vinderprojektet i arkitektkonkurrencen, tegnet af Arkitektfirmaet Christensen & Co og Primus Arkitekter ApS.

Sted ApS tager sig af omgivelserne, Oluf Jørgensen A/S står for konstruktion og installation og Sweco for akustikken.

Ud mod parkeringspladsen vil den nye teatersal komme til at fremstå som en moderne bygning, der på én gang holder på teatrets hemmelighed og åbner for et kig ind til personalet - til skuespillere, kontorfolk, teknikere.

Vinderne af arkitektkonkurrencen har valgt et kunstnerisk greb, hvor selve teatersalen opføres som en indre kerne i bygningen.

En hemmelighedsfuld bygning, hvor det gyldne indre, »guld-kassen«, vil kunne fornemmes gennem glas-partier i facaden ud mod Holsts Have.

Den 16. december skal rå-huset være færdigbygget og lukket, hvorefter vinter og forår bruges til den indvendige del af byggeriet og klargøringen frem mod overdragelsen til teatret.

Den 27. juli 2021 skal teatersalen efter planen stå klar.