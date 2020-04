Se billedserie Allan Andersen (S) havde installeret sig på et 3F-kontor, da han deltog i tirsdagens virtuelle byrådsmøde. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Savner de rullende øjne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Savner de rullende øjne

Odsherred - 30. april 2020 kl. 11:45 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da borgmester Thomas Adelskov (S) ved 22-tiden tirsdag kunne sige farvel til byrådet, var det med en bemærkning om, at det virtuelle møde ikke havde lagt en dæmper på talelysten hos de 25 byrødder. Borgmesteren opfordrede flere gange sine politikerkolleger til kortere bemærkninger, men dagsordenen var lang, så mødet tog tre en halv time, hvilket nok er over det dobbelte af et gennemsnitligt møde.

Men hvordan var det så for politikerne at diskutere bag en skærm?

Stærk mødeleder kræves

Allan Andersen, socialdemokratisk gruppeformand, synes, at det virtuelle byrådsmøde fungerede upåklageligt.

- Og borgmesteren styrede byrådsmødet med stor autoritet, hvilket er tvingende nødvendigt med denne mødeform, som mange af os har brugt en del i den seneste tid såvel i politik og for mit vedkommende i mit arbejde i 3F, fortæller Allan Andersen, som er formand for 3F Holbæk-Odsherred.

Han mener, at videomøder er en god ting.

- De kan spare os for meget transporttid, og det er jo godt for miljø, og i en travl hverdag er det også godt med mindre tid på landevejen. Når det er sagt, så er der også ulemper, og den vigtigste er, at interaktionen med de øvrige mødedeltagere mangler, ligesom hele det »spil«, der kører i møderummet. Det findes ikke i videomøder. Men det er værd at overveje, om ikke nogle af vores mange møder både i politik og i vores daglige arbejde kunne afholdes som videomøder, siger Allan Andersen, som deltog i mødet fra et 3F-kontor.

Mathias Hansen, Venstres gruppeformand, havde indrettet sig på sit kontor, hvor han havde udsigt ud over Isefjorden og samtidig kunne se på sine dyr på Dalsbakkegaard.

- Det var en oplevelse af de længere, men rent teknisk fungerede det ganske udmærket. Der vil altid være positive og negative oplevelser ved afholdelsen af møder digitalt, men jeg er nu overvejende positiv, siger Mathias Hansen og fortsætter:

Pointer forsvandt

- Udfordringen var lidt på lydsiden, da ikke alle havde lige god lyd. Det gjorde også, at der højst sandsynligt er pointer, der er forsvundet i cyberspace. Personligt foretrækker jeg stadig de fysiske møder. Man mangler at kunne reagere på kropssprog og mimik.

Han mener, at digitale møder kan være et fint supplement.

Det bruger vi for eksempel i LandboUngdom, hvor halvdelen af ledelsesmøderne bliver afholdt på Skype, siger Mathias Hansen.

Clark Pratt, Enhedslistens enlige byrådsmedlem, fik en travl aften, da han også havde fremsat et selvstændigt forslag om, at nybyggeri skal opføres som 0-energihuse.

Mega seje byrødder

- Jeg savner øjenkontakt og - til tider - rullende øjne, men vores byrådsmedlemmer er i hvert tilfælde mega seje til at agere i de moderne sociale medier. Vi mangler bare en app med rigtige cookies, så bliver det et amerikansk møde, lyder det med et smil fra Clark Pratt.