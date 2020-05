Se billedserie Påskesøndag, da der var fire uger til 10. maj, begyndte forstander Lars Gjerlufsen optimistisk at brygge øl på højskolen, så øllet er klar til at fejre genåbningen. Foto: Terje Joensen

Satte øl over i påsken: Øllet er klar til at fejre genåbningen

Odsherred - 07. maj 2020
Af Stefan Andreasen

At dømme efter de foreløbige udmeldninger, er der en mulighed for, at højskolerne kan få lov til at åbne - med restriktioner - i den næste bølge, og det glæder Den Rytmiske Højskoles forstander Lars Gjerlufsen, der har en forsvarlig genåbningsplan klar i skuffen.

- Påskesøndag, da der var fire uger til 10. maj, hvor vi forhåbentlig kan vende tilbage til højskolen, begyndte vi optimistisk at brygge øl på højskolen, så vi kan have det klar til at fejre genåbningen, fortæller Lars Gjerlufsen.

- Vi optog en lille video, da vi satte øllet over til gæring, og den viste vi for eleverne til vores fællessamling online, så de havde noget at glæde sig til, fortæller Lars Gjerlufsen.

To elever har haft masser af plads på Den Rytmiske Højskole ved Vig i corona-perioden efter nedlukningen og hjemsendelsen af de øvrige elever 11. marts: Terje Joensen fra Færøerne og danske Per Thorsteinsson, der kom direkte fra Canada til højskolen og endnu ikke havde en base i Danmark, fik begge lov til at blive.

- Højskolen var deres eneste hjem, da hjemsendelsen kom. Så de fik lov til at blive boende, fortæller Lars Gjerlufsen.

- De har jo bare gået stille og roligt og passet sig selv, øvet sig på deres instrumenter, og fulgt online-undervisningen som de andre, siger forstanderen.