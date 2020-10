Corona krisen har kostet dyrt, også på det sociale område i Odsherred Kommune. Foto: Vittaya_25 - stock.adobe.com

Satser på færre corona udgifter resten af året

Odsherred - 13. oktober 2020 kl. 21:57 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

På det sociale område kommer Covid-19 til at blive en dyr omgang for Odsherred Kommune, men pengene regner kommunen med at få hentet hjem hos staten.

I den seneste budgetopfølgning kan man læse, at området forventer at få et merforbrug på 19,3 mio. kr., og at 17,3 mio. kr. kan begrundes i covid-19 relaterede udgifter, heraf er 4,8 mio. kr. det, som administrationen kalder afledte udgifter i form af besparelser, det ikke har været muligt at iværksætte på grund af corona-situationen.

Den kommunale administration forventer dog, at corona-udgifterne bliver begrænset resten af året, og samtidig har de sagt til social- og forebyggelsesudvalgets politikere, at de ikke forventer, at blive ramt »hårdt og direkte af et covid-19 udbrud i de kommende måneder.«

På hjemmepleje- og sygeplejeområdet forventes et merforbrug på i alt 15,1 mio. kr., der fordeler sig med 9,6 mio. kr. fra sygeplejen og 5,5 mio. kr. fra hjemmeplejen, og hovedparten af udgifterne kommer fra en stigning i antallet af sundhedsydelser, udgifter til merarbejde og vikarer til ubesatte stillinger.

På plejecentrene forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr., blandt andet på grund af behov for flere vikarer mens demensområdet forventes at holde budgettet