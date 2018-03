Satiriker nomineret til pris

Karina Willumsen er opvokset i Grevinge. Hun konkurrerer med de drevne pop-navne Brian Rice og Aura om at snuppe prisen for »Årets Sang«. Man kan gå ind og stemme på sin favorit-sang.

Karina Willumsen har arbejdet sammen med Aidsfondet i en kampagne om diskrimination af LGBT+ personer (international betegnelse, dækkende over lesbian, gay, bisexual, trans, plus øvrige seksuelle minoriteter). Udgangspunktet for kampagnen var en rapport, der viste, at kvinder, der har sex med kvinder, ofte bliver fejlbehandlet, misforstået og usynliggjort i sundhedsvæsenet.

Hun er glad for at blive nomineret til en Rainbow Award:

- Nej, det er selvfølgelig dejligt, at nogen har tænkt, at det er en god sang. Det er jeg rigtig glad for. Der er ikke mange priser eller æresbevisninger i kampen for ligestilling og LGBT+ rettigheder. Vores bevægelser har ikke så mange titler, vi kan uddele, penge vi kan bruge, eller ordener vi kan være idioter med. Men vi har noget andet. Vi har et fællesskab, hvor vi anerkender hinanden, fester og fejrer, kæmper og krammer. Og hvor vi støtter hinanden og hinandens kampe, siger Karina Willumsen.