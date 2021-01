Sara er årets bedste lærling

»Hun er en glad, udadvendt pige med ben i næsen og hænderne skruet ordentligt på. Ligesom sin chef og sine kolleger er hun ansvarsbevidst, pligtopfyldende og sætter en ære i at udføre det håndværk hun er ved at lære«, skriver Mads Hansen i indstilling til Odsherred Erhvervsforums årlige prisuddeling.

Han fortæller videre, at Sara Boholt Michelsen fik en lidt svær start på maleruddannelsen, som nær havde fået hende til at tabe modet og droppe uddannelsen.

»Sara har en helt særlig indstilling til at udføre sine opgaver. Hun møder altid før tid, så hun er helt klar når kl. er syv - hver morgen. Mangler hun at male en halv væg, når kl. slår 15, så maler hun lige den færdig inden fyraften. Hun får derfor også megen ros af kunderne. Hun er fokuseret og meget bevidst om at udføre alle opgaver til kundens tilfredshed. Ofte er det sådan at svendene ikke gider at have en lærling med på opgave. Men der er altid rift om Sara - hende vil alle gerne arbejde sammen med. Hun er godt på vej og bliver en helt fantastisk malersvend«, fastslår Mads Hansen i indstillingen.