Sangmaraton: Sognepræst træder til med kort varsel efter afbud fra minister

Her skulle hun ellers fra kl. 14.30 have valgt sange fra Højskolesangbogens kapitel »Kærlighed« og motivere sangene, som skal synges i fællesskab, akkompagneret af Arild Bjørn, organist ved Nr. Asmindrup Kirke.

- Det var pænt af hende at sige ja i første omgang, og jeg er sikker på, at hun gerne ville være med, men bare ikke har mulighed for det. Ministre er travle mennesker.

- Men hun går glip af en stor kulturbegivenhed. Og her havde hun mulighed for at være et sted, hvor folk ikke er sure på hende, siger medarrangør Bjørn Monberg med et smil.