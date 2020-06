Sander slutter nu

Ungdomstræner og -leder i Nykøbing Sj. Badmintonklub, Nils Sander, er kendt i badmintonkredse landet over som en drivkraft uden lige. Men snart må Nykøbing-klubben undvære Nils Sander, for han har nu bestemt, at hans badmintonkarriere er nået til vejs ende.