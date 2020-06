Samlede 12 kilo affald på Verdenshavenes Dag

- Naturplejekorpset har et bredt sigte, men udgangspunktet har været at samle hav-affald, altså affald, som ligger enten på eller vej stranden. Men det giver supergod mening, at vi kobler os på denne dag, så vi er en del af noget større. Deltagerne kan på den måde mærke mening på en anden måde, at vi er en del af en større sammenhæng, siger Signe Eurén Mortensen, initiativtager til Naturplejekorpset i Odsherred.