Samarbejde skal dæmpe antallet af indbrud

Karin Storm fra politiets Forebyggelse Vest, forklarer, at Odsherred ikke er belastet af udefrakommende kriminelle, men at det mest er lokale kriminelle, der står bag de fleste indbrud, og så opfordrer hun til et større samarbejde med borgerne, som opfordres til at dele deres observationer, tip og kendskab til lokale forhold, og politiet har derfor udgivet en flyer, blandt andet med kontaktoplysninger på to lokalbetjente som kan kontaktes, og det glæder borgmesteren.

»Ud over den flyer har politiet også lovet at deltage ved en række offentlige arrangementer. Det er jo en erkendelse fra politiets side af at der er et stykke vej til borgernes tillid, for mange spørger jo sig selv om politiet kommer når de ringer og har brug for hjælp. Derudover forventer jeg, at vi i byrådet til august kommer til at drøfte et ad hoc udvalg, der kan se på vores kriminalitetsindsats over for de unge, og i den indats har politiet lovet, at vi også kan trække på deres ressourcer,« siger han.