Foto: Marianne Nielsen

Samarbejde med kulturen og turismen skal få folk tilbage i butikkerne

Odsherred - 04. januar 2021 kl. 09:35 Af Marianne Nielsen

2020 var en mavepuster for handelslivet i Nykøbing, hvor nedlukninger og coronarestriktioner spændte ben. Men formanden for den lokale handelsstandsforening, Søren Rasmussen, er klar til at tage kampen op for at f¨folk ind i butikkerne igen, når de nuværende restriktioner bliver lempet.

- Vi må jo på banen igen. Vi kan ikke bare læne os tilbage og sige »det var ærgerligt - der kom Corona og så må endnu flere butikker lukke«. Vi håber, vi kan rejse os. Og tendensen med øget net-handel har jo været på vej i nogle år, og det kan godt være, at Nykøbing for nogle butikkers vedkommende har været lidt sene til at komme i gang med nethandel. Corona har måske været med til at nogen har fået øjnene op for det, vurderer Søren Rasmussen.

Han vurderer, at 2021 kommer til at handle om at få folk ud på gaderne og ind i butikkerne igen - og give kunderne en oplevelse i smarbejde med kultur- og turismeaktørerne.

- Når vi holder generalforsamling i det nye år er et af punkterne, hvordan vi kan forme en ny måde at arbejde på, og få lavet nogle arbejdsgrupper, der kan bringe ideer i spil. Blandt andet fokus på at få gang i erhvervslivet via et samspil med kulturinstitutionerne eksempelvis. At få bragt kulturen og forretningslivet sammen og få nogle ideer til, hvordan vi kan bruge hinanden, siger Søren Rasmussen, der er midlertidig valgt som formand for foreningen, da tidligere formand Bastian Olsen har fået nyt job.