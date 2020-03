Sagerne hober sig op

I morgen skal økonomiudvalget i Odsherred Kommune godkende den erhvervspakke, der skal booste erhvervslivet med 10 mio. kr. i Odsherred, og efter at have gransket juraen er den kommunale administration komme frem til, at byrådet ikke behøver ind over efterfølgende.

Så, når det bliver vedtaget i økonomiudvalget, kan pengene komme ud og arbejde, og i øjeblikket arbejdes der på at finde tekniske løsninger, så der kan holdes møder i de forskellige fagudvalg og byrådet i april, for ifølge borgmester Thomas Adelskov (S) hober sagerne sig op.

"Vi arbejder stadig på at finde en løsning, så vi muligvis kan holde et ordinært byrådsmøde virtuelt i april. Nu sætter vi punkterne på som orienteringssager til fagudvalgene, og er der byrådsmedlemmer, der ønsker dem mere grundigt behandlet, så kommer de på et senere møde," siger han til dagbladet Nordvestnyt.