Mandag forsøger Retten i Holbæk at sætte punktum i en sag mod en 20-årig mand fra Odsherred. Sagen har været på pause i over et år. Foto: Marianne Nielsen

Sag om voldtægt genoptages

Odsherred - 07. juni 2020 kl. 06:39 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På mandag er der planlagt et længe ventet retsmøde i en sag, hvor en 20-årig mand fra Odsherred er tiltalt for flere sædelighedsforbrydelser foregået i årene fra 2015 til begyndelsen af 2018. Blandt tiltaleforholdene er afpresning af unge piger til at sende ham nøgenbilleder via sociale medier og voldtægt af sin mindreårige lillesøster i en familiens kælder i sidste halvdel af 2015.

Alle vidner er afhørt i sagen i foråret 2019 for lukkede døre, og Nordvestnyt kan derfor ikke referere fra ders vidneudsagn, men den 20-årige benægter voldtægten.

Da vidnerne havde forklaret sig, mente både forsvarer og dommer, at der var kommet oplysninger frem i sagen, der retfærdiggjorde at få undersøgt om der var behov for en egentlig mentalundersøgelse af manden. En sådan forelå ikke trods tidligere domme blandt andet vedrørende blufærdighedskrænkelse.

Det har været en langtrukken affære at få metalerklæringen på plads, og siden kom corona også i vejen.

Men nu er der håb om at sagen kan afsluttes mandag.

Anklagemyndigheden, der repræsenteres ved anklager Andreas Dahl vil have den 20-årige idømt et forbud mod at være i nærheden af personer under 18 år og mod at kontakte personer under 18 år på nettet som ikke kender ham i forvejen.

