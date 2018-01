Sag om trusler mod vidne for retten

Fårevejle: 41-årig mand tiltalt for vidnetrusler får snart sin sag afgjort. Den 20. september sidste år blev en manden fra Fårevejle fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet for at have truet et vidne, en 50-årig fra samme by, i en sag, som i følge Nordvestnyts oplysninger endnu ikke er afgjort ved retten.