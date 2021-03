Sag om hundepension: Man kan spekulere i langsommelighed

Videre skriver embedsmændene: »Udgangspunktet er, at kommunen har pligt til at håndhæve ulovlige forhold. I de fleste sager er der generelt også et hensyn til øvrige parters retssikkerhed og altid et hensyn til lige behandling af virksomheder. Der er også det hensyn, at retssagen, ved eventuel anke til Østre Landsret, først afsluttes endeligt i 2023 - 2024. Endelig er der tale om en sag, hvor virksomheden i en årrække har været vidende om, at driften ikke var lovlig. Såfremt kommunen vælger at sætte sagen i bero indtil retssagen er afgjort, kan det åbne mulighed for, at virksomheder etableres, eller fortsætter med ulovlige forhold, idet man spekulerer i langsommelighed hos politi og domstole. Ejer er opmærksom på, at hun har muligheden for under retssagen at begære opsættende virkning, ligesom administrationen loyalt har vejledt herom. Ejer har indtil videre valgt ikke at rejse dette spørgsmål under retssagen«.