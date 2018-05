Safterne stiger i ny bar

Egedals unge har hver deres at kæmpe med, men juicebaren skal være med til at give dem en fremtid.

Det bliver unge fra 17-års alderen til starten af 20'erne, der kommer til at stå for juicebaren som en del af det STU-forløb som opholdsstedet har etableret.

I den første tid er det planen at have åbent torsdag eftermiddage og om lørdagen, men i pinsen giver de den fuld gas med åbent alle pinsedagene, så tørstige sjæle har et sted at tanke ny energi til at fortsætte på rejsen gennem kunstdagene.