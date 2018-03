Sættevognen ingen vil kendes ved

I den seneste måneds tid har han nærmest dagligt været irriteret over noget han så på sin vej, for når han kommer til Nykøbingvej, ved P-pladsen på Audebo dæmningen, holder der en mere eller mindre udbrændt sættevogn.

Egentlig ikke noget han mener, der hører til på en offentlig vej, og derfor har han flere gange forsøgt at komme igennem til en relevant person hos Odsherred Kommune.

Men uden held, siger han, og derfor har han henvendt sig til avisen for at få et svar på, hvem der er ansvarlig for at få fjernet den udbrændte sættevogn.