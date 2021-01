Lokalformanden for Bedre Psykiatri kunne ikke deltage i lørdagens demonstration. Men her er hendes kommentar til drabet på bostedet Ørbækskilde.Foto: Jørgen C. Jørgensen

Sæt fokus på kvaliteten og sikkerheden

Odsherred - 12. januar 2021 kl. 20:45 Af Jesper Danscher Kontakt redaktionen

Formanden for foreningen Bedre Psykiatri i Holbæk/Odsherred Solvejg Jakobsen deltog ikke i lørdagens demonstration foran Ørbækskilde, men har i stedet sendt denne udtalelse:

- På grundlag af den meningsløse og sørgelige hændelse på det socialpsykiatriske bosted Ørbækskilde vil jeg appellere til politikerne om at sætte fokus på bostedernes kvalitet og sikkerhed her og nu! Det må være første skridt i den lovede 10- årsplan for genopretning af det psykiatriske område, siger lokalformand for Bedre Psykiatri, Odsherred/Holbæk, Solvejg Jakobsen og tilføjer:

- Mit ønske er, at man fra politisk side vil afsætte og sikre de ressourcer til normeringer og faglighed, der er brug for på bostederne. I stedet for tryg og udviklende hjælp oplever mange pårørende desværre, at de syge blot bliver parkeret og opbevaret.

- Alt for mange pårørende oplever, at de selv står med hele ansvaret for den syge, når systemet svigter.

- I Bedre Psykiatri gør vi alt, hvad vi kan, for at hjælpe de pårørende med samtalegrupper, rådgivning, bisiddere m.m. Men det er ikke tilstrækkeligt. Så jeg har et stort ønske om, at politikerne vil prioritere området meget mere, så syge og pårørende tilbydes den hjælp, de har behov for, så de også kan leve et anstændigt og trygt liv.

- Og vi i Bedre Psykiatri i Holbæk/Odsherred står altid til rådighed for politikerne i både kommune og region med råd, vejledning, viden, erfaringer og visioner inden for området.