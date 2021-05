Dragsholm Sparekasse med direktør Claus Sejling i spidsen sænker grænsen for, hvornår kunderne skal betale minusrenter. Foto: Mik Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Sænker grænse for minusrenter i sparekassen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sænker grænse for minusrenter i sparekassen

Odsherred - 11. maj 2021 kl. 08:13 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Det er en betydelig ændring af vilkårene for at have penge i Dragsholm Sparekasse, som pengeinstituttets kunder fornylig fik brev om. Fra den 1. juli 2021 skal kunder med mere end 150.000 kroner stående på deres konti betale minusrente. Grænsen for at betale renter af indestående er i dag 350.000 kr. En grænse, som har været gældende siden Dragsholm Sparekasse minusrenter som en af de sidste pengeinstitutter i landet indførte minusrenter.

Læs også: Dragsholm Sparekasse stormer fremad

»Ændringen skyldes udsigten til, at det negative renteniveau vil fortsætte lang tid fremad. Det koster Dragsholm Sparekasse penge at have penge stående i Nationalbanken, og vi er som ansvarligt pengeinstitut nødt til at tilpasse os markedssituationen«, skriver sparekassen i kundebrevet.

Ikke børneopsparingen

Efter skæringsdatoen kan man have op til 150.000 kr. stående på bankbogen uden at skulle betale renter. Overstiger man det beløb, skal man betale 0,60 procent om året i rente af de penge, man har ud over 150.000 kr.

Enkelte konti bliver dog friholdt for de negative renter, oplyse sparekassen.

»f.eks. børneopsparinger og konti til unge under 18 år, ligesom indestående på garantbevis ikke tæller med i summen op til 150.000 kr. Andre konti har deres egne rentevilkår. Det gælder f.eks. pensionskonti, hvor man skal betale 0,60 i rente om året, hvis man har mere end 100.000 kr. stående på kontantkonto.

Har du flere forskellige pensionskonti, gælder grænsen op til 100.000 kr. pr. kontantkonto«, skriver pengeinstituttet i brevet.

Ændringerne gælder både for privatkunder, erhvervskunder og foreningskunder. Har man som privatkunde fælleskonti gælder grænsen 150.000 kr. pr. person.

relaterede artikler

Sparekasse fik et påbud fra Finanstilsynet 13. februar 2021 kl. 05:27

Lokal sparekasse forventer flere kunder, men mindre overskud i 2021 12. februar 2021 kl. 12:23

Kunderne væltede ind i lokal sparekasse i 2020 11. februar 2021 kl. 10:13