Sælger masser af æg og bacon

- Vi ser jo tydeligt, at der er rigtig mange mennesker i sommerhusene i denne tid. Heldigvis er der mange af dem, som kommer ned forbi vores butik, siger Jesper Fredslund Davidsen som er driftsleder på Sandgaarden i Høve, hvor han også står for at passe gårdbutikken.