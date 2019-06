Se billedserie Fra august skal UCO-eleverne ikke længere gå i skole på Havnevej i Nykøbing.

Sårbare unge flyttes til ny skole

Odsherred - 06. juni 2019 kl. 12:21 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden 2013 har uddannelsescenter Odsherred, UCO, den tidligere Skolen på Molen, på Havnevej i Nykøbing huset et uddannelsesforløb for unge mellem 13 og 25 år med særlige sociale og faglige udfordringer i hverdagen, som ikke har haft mulighed for at følge et almindeligt undervisningsforløb. Undervisningsministeriet har indført en ny uddannelse, FGU (Forberedende Grunduddannelse), som er for unge under 25 år, som ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse. I Odsherred får denne uddannelse til huse på det tidligere Rådhus i Fårevejle, og det er planen, at størsteparten af eleverne fra UCO i Nykøbing fra august flyttes til Fårevejle. Selv om det ikke er alle elever fra skolen i Nykøbing, som kan overflyttes til FGU, har man i Odsherred Kommune valgt at nedlægge skolen i Nykøbing, og flytte en del af den til Fårevejle.

- Jeg er ked af, hvis man siger, at vi lukker skolen. Der vil være fornuftig synergi i at overflytte de unge til samme bygning, som FGU holder til, så eleverne vænner sig til at møde der. Det vil gøre overflytningen til FGU nemmere, siger formand for børne- og uddannelsesudvalget, Søren With (S).

Elever på 7. 8. og 9. klassetrin er ikke aldersmæssigt i målgruppen for FGU, men skal indgå en en kommende »heldagsskole«. Der er 12 elever fra OCU, som man på forhånd har vurderet, ikke vil passe ind i FGU, og derfor ikke kan overflyttes.

- Vi skal have skabt et netværk, så ingen af de unge tabes på gulvet i uddannelsesforløbet, Vi skal på næste udvalgsmøde se på, hvad vi kan gøre for de 12 elever, som der ikke er plads til, siger formanden for børne- og uddannelsesudvalget.

Der er også varslet afskedigelser af mellem fire og fem medarbejdere i forbindelse med flytningen.

- Jeg håber da, at medarbejderne vil med til Fårevejle, men jeg kan ikke afvise, at der vil ske fyringer, siger Søren With.

Han erkender, at flytningen kan blive et stort skridt for mange elever.

- Det er aldrig sjovt, at skulle flytte. Derfor er vi ekstremt opmærksomme på, at der er tale om sårbare børn- og unge, siger Søren With.