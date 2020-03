Sådan undgår du corona kuller

I takt med at restriktionerne for menneskelig samvær er blevet forlænget, denne gang til den 13.april, bliver det stadigt vanskeligere for mange familier, at få tiden til at gå og at undgå corona-kuller.

Vi har derfor bedt Palle Graubæk, fra Naturstyrelsen Vestsjælland, om nogle gode råd, og han har mange.

Her bringer vi seks af hans anbefalinger til gode corona frie oplevelser i Odsherreds fantastiske natur.

Solen skinner og det er med at gå på jagt efter hugorme og snoge, der i disse dage kommer frem fra deres vinterhi. Ifølge Palle Graubæk er oplagte steder at møde dem langs de solbeskinnede vejkanter i skove, og for snogen langs søer og vandløb.

I Odsherred anbefaler han Korshage, Sonnerup skov eller Hovvig som gode steder at finde de danske slanger, men hold afstand til dem, for de er lige kommet frem, og har brug for al den sol og varme de kan finde.

En anden mulighed er at stå tidligt op, og bevæge sig ud med en kikkert og se på fugle, og her er der mange muligheder for en unik oplevelse.

"Sol med vind fra syd og øst giver gode muligheder for at opleve fuglene på træk til ynglepladserne nordpå. Selvom der er sne og frost gælder det for fuglene om at komme først op til de bedste ynglepladser. Korshage og Skansehage er gode steder at se dem fra, og kom fra middag til nogle timer frem, hvor der tit opstår termik af varmen. Det benytter traner, musvåger og havørne sig af, og skulle det være dårligt vejr er skarvkolonien på Hovvig helt sikker, og her er der en oplevelse for både synet, næsen og ørerne," siger Palle Graubæk til dagbladet Nordvestnyt.