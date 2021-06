Den 15.februar 2017 klokken 22.18 blev der ringet 112 fra en mark ved Kirkeåsvejen, hvor syv unge mænd var forulykket. Foto: Mathias Øgendal

Send til din ven. X Artiklen: Sådan skete dødsulykken på Kirkeåsvejen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Sådan skete dødsulykken på Kirkeåsvejen

Odsherred - 04. juni 2021 kl. 12:59 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Det var en iskold aften den 15. februar 2017, da syv unge mænd mellem 15 og 19 år fra Kalundborg og Holbæk satte sig ind i en Daewoo Nibira stationcar i Kalundborg og kørte til Holbæk for at hente nogle kammerater og derefter kørte videre til Nykøbing for at besøge en ven på et opholdssted.

Læs også: Landsretten skærper straf for trafikdrab

Da besøget her var forbi, kørte de ind på tanken på Rørvigvej. På optagelser fra overvågningskameraer kunne man se nogle glade unge kammerater, der tankede, handlede ind og krammede.

Hvad der præcist er sket inde i bilen i minutterne og sekunderne omkring det, der sker efterfølgende, ved kun de få, men pludselig skred bilen ud på en mark syd for Højby, væltede rundt flere gange og landede 50 meter fra Kirkeåsvejen.

Skrig og råb om hjælp På den båndoptagelse, som blev afspillet under retssagen mod nu 21-årige Samil Kan, der blev tiltalt for uagtsomt manddrab, kunne man i baggrunden høre skrig og udbrud om hjælp.

- Hallo, vi ved ikke, hvor vi er. Vi er kørt galt. Vi er i en kritisk tilstand. Der er en, der ikke trækker vejret, fortalte Samil Kan, da han ringede 112 klokken 22.18.

- Er du i nærheden af Nr. Asmindrup, spurgte den vagthavende.

Der gik flere minutter, hvor den vagthavende forsøgte at få ekstra informationer ud af ham. Men han havde svært ved at oplyse andet, end at hans telefon sagde, at han var i nærheden af Kirkeåsvejen.

Og hjælpen kom da også til de unge. Men en af dem overlevede ikke ulykken. Og en af de andre fik alvorlige skader i hovedet og har stadig alvorlige mén.

Få kunne huske noget Da sagen blev behandlet i byretten over en periode på to et halvt år, ønskede Samil Kan ikke at udtale sig. De fem andre unge, som opholdt sig i stationcaren, blev også afhørt i retten. Flere af dem gav udtryk for, at de ikke kunne huske så meget fra ulykken.

- Pludselig skred bilen ud. Alt var sort for mig. Jeg følte, jeg fløj, sagde en, der sad i bagagerummet.

- Jeg kan intet huske fra ulykken - kun at jeg vågnede op på hospitalet, sagde en anden af drengene.

En, som boede i Kalundborg, fortalte, at han sad på førersædet, men ikke kunne huske, hvem der kørte bilen. Et andet vidne udpegede Samil Kan som fører af den forulykkede bil. Andre sagde, at de slet ikke kunne huske noget fra den alvorlige ulykke.

Da alle beviser var lagt frem i byretten, blev Samil Kan idømt halvandet års fængsel og betinget udvisning. En dom, han ankede til Østre Landsret, som i denne uge har valgt at skærpe straffen og sende Samil Kan to år i fængsel for det uagtsomme manddrab.

relaterede artikler

Dødsulykken, der ingen ende vil tage 21. januar 2020 kl. 06:14

Sag om dødsulykke genoptages 06. august 2019 kl. 11:45