Odsherred Kommune er klar med en plan for, hvordan de næste par uger vil tage sig ud i kommunalt regi.

Sådan fungerer kommunen i krisetid

På kommunens jobcenter vil samtaler blive afholdt digitalt, og alle ikke-akutte møder inden for børne- og familieområdet aflyses.

På det specialiserede socialområde og i psykiatrien bliver alle borgere gennemgået for at få afklaret deres aktuelle behov for hjælp. Alle øvrige aktiviteter aflyses.