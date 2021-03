Sådan blev populær plet til ferieparadis

Der har været sommerhuse i Odsherred i over 100 år, men det var først efter 1945, at antallet voksede for alvor. Mange københavnere realiserede drømmen om en fredelig plet på jorden. Det gjorde ægteparret Valdemar og Elly Quistgaard fra Frederiksberg også. De købte i 1951 et stykke jord på ca. 1 tønde land ved Skærby Strand. De fik etableret en grusvej og opdelte grunden i tre lige store stykker, så der kunne bygges et sommerhus på hver sin grund. Det første sommerhus, 65 kvm., stod færdig i 1953 - bygget med de materialer, der var til rådighed. Et gammeldags lokum blev bygget i en lille sidebygning. Huset blev døbt Slap A'.