Så skal der dyttes: Dato for første drive-in koncert klar

Inspireret af Mads Langers drive-in koncert i Aarhus er Biblioteker og Kulturhuse i Odsherred og Den Rytmiske Højskole klar med en dato for det første drive-in arrangement foran højskolens udendørsscene ved Vig.

- Det bliver en Beatles-koncert med Nice Guys, søndag den 17. maj. Vi har endnu ikke fået tilladelse fra politiet, fordi man først kan søge en uge før. Så snart vi har tilladelsen, begynder vi at sælge billetter, fortæller Jesper Bertelsen, leder af Biblioteker og Kulturhuse.

- Der er plads til 80 biler, og vi arrangerer koncerten i samarbejde med Radio Odsherred, som finder en frekvens, vi kan sende lyden ud over til bilradioerne, fortæller Jesper Bertelsen.

Der bliver ingen højttalerlyd fra scenen, for at undgå at folk åbner alle bilens vinduer.