Så meget fik Vig Festival i overskud på alternative musik-dage

Vig Festivals to koncertdage »Mens Vig Venter« 9. og 10. juli, som erstatning for den corona-aflyste festival, gav overskud, selvom der kun blev solgt 2600 af de i alt 3600 billetter.

- Vi har fået gjort de sidste leverandørposter op nu og har lavet et samlet regnskab, og vi fik et overskud på 540.000 kroner. Det er vi ganske godt tilfredse med, siger formand Lars Gjerlufsen.

- Vi har fået meget god feedback fra de frivillige hjælpere, som var glade for at komme ud og mærke festival-ånden, selvom det ikke var en rigtig Vig Festival. Det var dejligt for dem at møde de andre hjælpere, og dejligt at der skete noget, og at der kom musik til byen, siger Lars Gjerlufsen.