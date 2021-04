Se billedserie Foruden de mange store veteran-brandbiler, kan man på Odsherred Brandmuseum som noget nyt opleve landets største samling af modelbrandbiler. Foto: Per Christensen

Så kan der kigges på brandbiler

Odsherred - 23. april 2021 kl. 19:17 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Der har været fuld fart på de frivillige i Odsherred Brandmuseum i de seks måneder, hvor museet har været lukket for besøgende på grund af corona. Udstillingshallen er shinet op. En ny lagerhal er bygget, og så er der dukket endnu flere nye gamle brandbiler op. Men nu hvor museet officielt har tilladelse til at lukke gæster ind igen, har man alligevel valgt at holde hesten et øjeblik.

- Vi kunne faktisk have åbnet op fra i onsdags, men vi synes det ville passe bedre, at genåbne i forbindelse med st. bededagsferien den 30. maj. Så sådan bliver det, siger formanden for brandmuseet, Jesper Koch.

De frivillige ser frem til at tage imod gæster igen, men det bliver dog ikke med de helt store forventninger til besøgstallet.

- Alle over 15 år skal vise coronapas eller en negativ test, som ikke er over 72 timer gammel, så vi kommer nok til at mangle de impulsive besøg fra sommerhusgæster, som pludselig finder på at køre til Asnæs. Nu skal de være testet inden da, så vi forventer faktisk ikke det store rykind. Folk skal nok også lige vænne sig til, at vi har åbent igen, siger Jesper koch.

Der må i princippet være 130 personer i den store hal med brandbilerne, fordi der må være en person for hver 7,5 kvadratmeter, men så mange planlægger man ikke at lukke ind.

- Vi vil maksimalt lukke 75 gæster ind ad gangen, så er der også god plads til folk. Det bliver dog først nok i sommerferien, vi får så mange gæster, vurderer Jesper Koch.

På museet vil der være masser af nyt at se på. Blandt andet tre Triangel brandbiler fra 30'erne, en stor modelbilsamling og en vagtcentral fra 40'erne.