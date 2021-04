En 26-årig mand blev den 3. september sidste år befriet af politiet fra et hus på Egebjergvej i Nykøbing, efter at være blevet holdt til fange af tre mænd i flere timer i forbindelse med en narkogæld. Tirsdag faldt der dom i sagen. Foto: Presse-fotos.dk

Så faldt der dom: Tre gange ubetinget fængsel

De blev en lang dag for tiltalte, advokaterne og retten i Holbæk, da der tirsdag ved 17.30-tiden faldt dom i en sag, hvor en 26-årig mand igennem et haævt år blev udsat for trusler, vold og afpresning i forbindelse med en narkogæld.

Sagen kulminerede den 3. septemer sidste år, da manden blev befriet af politiet fra et hus på Egebjergvej i Nykøbinghus på Egebjergvej i Nykøbing, efter at være blevet tilbageholdt mod sin vilje i flere timer.