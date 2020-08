Så er teater-byggeriet i gang

En glad formand for Bygningsfonden Odsherred Teater, Lars Nybjerg, havde onsdag udsigt til, at Odsherred Teaters byggeplads i Holsts Have i Nykøbing Sjælland, der har ligget øde i fem måneders ventepause, blev befolket af et lille hold håndværkere.