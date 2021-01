Nicoline Lerskov (tv.) fra Rørvig-Nakke Bylaug, Thomas Gade, Rørvig IF, og Lars Lundgaard Jensen, Rørvig Friskoles Støtteforening, besigtiger det netop igangsatte arbejde med Rørvig Idrætsparks først etape bag Rørvighallen. Privatfoto

Så er kunstgræs-banen på vej: Det er virkelig fedt at se det hele folde sig ud

Få dage efter, at Odsherred Kommune, med en byggetilladelse, gav grønt lys til den nye multibane bag Rørvighallen, første etape af den nye Rørvig Idrætspark, er entreprenørmaskiner fra Tress Danmark, trods vintervejret, rykket ind.

Der er gravet græs og jord af og lagt stabilgrus ud som underlag for den kommende kunstgræsbane.

- Det er virkelig fedt at se, at de nu begynder at grave ud til det, vi har arbejdet på i en del år.