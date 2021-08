Efter flere års snak og planlægnig bliver hjemme- og sygeplejen nu lagt sammen i Odsherred Kommune.

Så er det ganske vist: Hjemme- og sygeplejen lægges sammen

Odsherred - 16. august 2021 kl. 06:56 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

For tre år siden, i 2018, vedtog politikerne i kommunens social- og forebyggelsesudvalg en handleplan for at genoprette både hjemmeplejen og sygeplejen.

Økonomien sejlede, og angiveligt var der også problemer med at udnytte de faglige ressourcer bedst muligt. En del af planen indeholdt et politisk ønske om at sammenlægge hjemme- og sygeplejen.

Året efter modtog politikerne en analyse fra firmaet Deloitte, der gav et bud på, hvor Odsherred Kommune kunne optimere planlægning og drift i hjemme- og sygeplejen, og her mente den kommunale administration også, at de havde begrundelser og konkrete forslag nok til at komme videre med sammenlægningen.

Og nu er det hele på plads, og ifølge et oplæg til morgendagens udvalgsmøde, så bliver hjemme- og sygeplejen lagt fysisk sammen den 1.oktober.

Sammenlægningen kommer til at foregå på den måde, at hjemme- og sygeplejen lægges sammen i ledelse og geografi, og inddeles i tre nye distrikter, og målet beskriver administrationen, som en måde at sikre et fagligt samarbejde og skabe de bedste borgerforløb.