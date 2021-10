Så er der nye padel-baner i sigte

Se billedserie Formand for Borren Motion, Ella Nyholm, og formand for Højby Badmintonklub glæder sig til at der kan spilles padel på de nye baner. Foto: Helene Nielsen.

Odsherred - 20. oktober 2021 kl. 06:35 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Højby: Endnu er der ikke meget at se, ud over et stykke med asfalt på en græsplæne, men smilene hos formand for Borren Motion, Ella Nyholm og formand for Højby Badmintonklub, Walther Jensen, afslører, at der er noget stort i vente.

- Vi har længe arbejdet på at få økonomien på plads, så vi kan få opført to udendørs padel-baner her ved siden af hallen. Nu er økonomien på plads, og skolen har tilbudt, at vi må bruge området, som jo er deres. Så vi er næsten i mål, siger Ella Nyholm, som er formand for Borren Motion.

Padel er den nye tennislignende sport, som har taget en del af den sportsudøvende del af befolkning med storm. I Højby har mange efterlyst baner, og derfor satte Højby Badmintonklub og Borren Motion sig for, at gøre noget ved det.

De to foreninger har med støtte fra bla. Anlægsfonden og Højby Idrætsfond skaffet de godt en million kroner, som etableringen af to padelbaner kommer til at koste.

- Vi fik forleden 50.000 kroner fra Lions Odsherred. De penge er vi også meget taknemmelige for, siger Walther Jensen.

Foreningerne håber på, at der kan tages hul på etableringen af banerne allerede i januar, og om alt går vel, skulle der gerne stå to funklende nye padel-baner klar i det tidlige forår.

- Det er dejligt, at hele området omkring Borren får en masse aktiviteter og bliver et multifunktionelt område, som kan være med til at samle byen. Lokal, turister og landliggere, siger Walther Jensen.

En sidste hurdle i baneprojektet kan være at få tilladelse fra Odsherred Kommune til at etablere banerne.

- Vi ved godt, at den slags kan tage sin tid. Men vi håber at Odsherred Kommune vil være velvillige og give os en hurtig sagsbehandling, når man nu ikke har ønsket at støtte projektet økonomisk, siger Ella Nyholm.