Så er der igen plads til elever

Før finanskrisen var det helt normalt, at der var en elev eller to i Sparekassen. Men da finanskrisen ramte i 2007/2008 var der ikke længere plads til at tage elever ind. Og i årene efter, hvor mange pengeinstitutter rebede sejlene - blandt andet ved at lukke lokale afdelinger - var der et »overskud« af ledige medarbejdere mange steder i finansverdenen.