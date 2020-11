Så er der banko: Premiere på årets julevariete

Titlen på årets variete er »Jul på Flødeskumsfronten«. Handlingen udspiller sig i Danmark under 2. verdenskrig, men sætter samtidig flere lighedstegn mellem den tyske besættelse og nutidens coronabesættelse. Som for eksempel kvinden som er træt af mørklægningsgardiner, fordi der ikke er evidens for, at de virker - og hun forresten aldrig har kendt nogen, som er blevet bombet af tyskerne. Rammende sange og dialoger fremført af skuespillerne Marie Mendrup, Mei Oulund og Henrik Ipsen, om, at Danmark under krigen måske ikke havde det helt så slemt på »flødeskumsfronten«, som mange andre lande - og nok heller ikke har det under corona. Bidende humor, men også masser af stof til eftertanke, der hvor det bliver klart, at krigen ikke altid var noget, at grine af. Et farverigt cabaretshow garneret med datidens musik med swingpjattere og jazz leveret af varieteens huspianist Mads Strandgaard.