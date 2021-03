Asnæs Svømmehal er fortsat spærret af på grund af nedstyrtningsfare - det forventes, at den kan genåbnes med nyt tag i september. Foto: Stefan Andreasen

Så er bud-runden i gang med svømmehals-byggeri

Seks byggefirmaer er inviteret med i en indbudt licitation på udskiftningen af det råd-skadede tag på Asnæs Svømmehal og tagene på Asnæs-Grevinge Hallen og omklædningsrummene - et samlet byggeri til en anslået byggesum på 15,4 mio. kr..

Torsdag i sidste uge var repræsentanter for de seks firmaer, sammen med bygherrerådgiveren, Schou Birkendorf Arkitekter ApS i Holbæk, og bygherren Odsherred Kommune, på besigtigelse i svømmehal, sportshal og omklædningsrum, hvor de havde mulighed for at stille spørgsmål, oplyser Niels Minor Borre, afdelingsleder i Ejendomme i Odsherred Kommune.