Nu har Odsherred Rideklub fået 4000 kroner til et juleshow med marked. Spørgsmålet er så, om corona sætter en stopper for planerne.Foto: Helene Nielsen

Så blev det hestefolkets tur til at få kultur-penge

- Det er rigtigt, at klubben har søgt nogle gange uden af have fået noget, men nu har vi haft et møde med dem. Derfor er jeg også glad for at kunne give dem penge denne gang, siger formanden for kultur- og folkeoplysningsudvalget, Gitte Hededam (S).