STU skal samles under samme tag

Odsherred - 01. maj 2020

Der er snak om en placering på Havnevej i Nykøbing, hvor det tidligere Uddannelsescenter Odsherred havde til huse, men endnu er intet afgjort.

Odsherred kommune har siden 2014 haft to kommunale STU-tilbud; VASAC på Holbækvej i Vig og et STU-forløb på UCO på Havnevej 18. Efter lukningen af UCO, har målgruppen på Havnevej ændret sig, så ledelse og personale nu ser det endnu lettere at sammensmelte de to ungegrupper på en matrikel.

Børne- og Uddannelsesudvalget har gennem årene også løbende drøftet, hvordan STU bedst muligt kunne struktureres, og har nu besluttet sig for at etablere ét samlet kommunealt STU-tilbud for unge under 25 år. Unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Det samlede tilbud skal sikre en nem og flydende indgang for den unge til STU, og et visitationsudvalg skal sikre at det er den rigtige målgruppe der visiteres ind i tilbuddet.

Den konkrete fysiske placering af et samlet STU-tilbud er i gang med at blive afklaret, ligesom samlings-forslaget nu er sendt i høring hos relevante parter.

Med den større volumen forventer kommunen at kunne tilbyde en større faglig synergi i tilbuddet for både elever og ansatte.

Sammenlægningen er planlagt til at ske pr. 1. august i år, og udvalget drøfter placeringen igen på maj-mødet.