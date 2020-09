Anbefalingerne til en ny SSP-strategi er snart klar, men har været udfordret af corona, siger Søren With, der er med i udvalget. Foto: Per Christensen

SSP-strategi snart klar

- Arbejdet har jo været bremset af corona, men vi er jo glade for, at der i budgetaftalen er sat flere penge af til området, siger Søren With (S), som orienterede børne- og uddannelsesudvalget om det særlige §17. stk. 4 udvalgs arbejde, der mødes for at drøfte en kommende ssp-strategi på mandag.