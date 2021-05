Birte Bonde Bendixen fra Sind i Nordvestsjælland forventer at kunne åbne for et kaffestuetilbud på Havnegade 2 i Nykøbing i begyndelsen af juni henvendt til psykisk sårbare og ensomme. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: SIND åbner kaffestue til psykisk sårbare og ensomme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SIND åbner kaffestue til psykisk sårbare og ensomme

Odsherred - 08. maj 2021 kl. 11:44 Kontakt redaktionen

Den lokale afdeling af Sind, der dækker Holbæk, Kalundborg og Odsherred, er i fuld gang med at indrette en kaffestue på Havnegade 2 i Nykøbing.

Det sker efter kuldsejlede forsøg på at samarbejde med kommunen, der i december sidste år lukkede værestedet Lyspunktet og samlede de tre kommunale være steder i Vig. Men nu er det lykkedes Sind at finde et lokale i Nykøbing, som kan fungere som et kaffe- og aktivitetstilbud for egnens sårbare.

- Vi har fået mange henvendelser fra borgere, der føler sig glemt og klemt. Vi ved, der er et behov, og vi har længe søgt efter egnede lokaler centralt i Nykøbing, men det har været svært at finde et, der kunne rumme alt det, vi gerne vil, fortæller Birte Bonde Bendixen fra Sind.

Foreningen har uden held forsøgt at få et samarbejde med Odsherred Kommune om en løsning for områdets psykisk sårbare.

Kaffestuen i Havnegade, som også henvender sig til ensomme og folk uden et netværk, åbner 2. juni med hjælp fra frivillige, som står for driften.

- Nu starter vi på en måde, så vi er sikre på, at vi økonomisk og bemandingsmæssigt kan magte det. Her skal være plads til mangfoldighed og åbenhed og plads til at prøve aktiviteter af, siger Bente Bonde Bertelsen, der allerede har fået donationer fra Lions og private til at møblere kaffestuen og gøre den hyggelig.