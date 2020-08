Arne Mikkelsne er nok blandt byrådets ældste i Odsherred, men energien og lysten til politik er intakt.

SFs nestor melder klar til endnu en tørn

Odsherred - 24. august 2020

76 år er ingen alder for en politiker, når bare han er i politisk og idemæssig topform, og sådan betragter SFs ene medlem af byrådet i Odsherred Kommune, og formand for social- og forebyggelsesudvalget, samt ikke at forglemme tidligere danmarksmester i militær femkamp, Arne Mikkelsen, sig.

Derfor har han besluttet, at han stiller op til næste års kommunalvalg, men det er ikke sikkert at han kommer til at stå øverst på stemmesedlen.

»Vi har lige haft generalforsmaling, hvor vi blandt andet drøftede dette i SF, og det kan godt være at jeg viger pladsen som spidskandidat, for der tegner sig et godt billede af et stærkt felt i SF, men det er vi ikke klar til at melde ud endnu,« siger han.

Arne Mikkelsen er overbevist om, at Odsherred Kommune på det sociale område er blevet et bedre sted at bo, end det ville være uden SF i byrådet, og han slår fast, at »hans« udvalg er det eneste fagudvalg, hvor der er enighed om at levere budgetønsker ud fra klare fælles prioriteringer.