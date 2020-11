De fleste elever i folkeskolens yngre klasser går i SFO hver dag efter skole. Foto: Foto: Thomas Rye

Send til din ven. X Artiklen: SFO i folkeskolen er lige så dyr som en fuld friskoleplads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SFO i folkeskolen er lige så dyr som en fuld friskoleplads

Odsherred - 07. november 2020 kl. 15:17 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Priserne for en heldags SFO-plads, hvor de fleste børn går hen hver dag efter skoletid, er på blot fem år steget med 25 procent. Det undrer formanden for skolebestyrelsen på Højby Skole, Mette Larsen.

- Vi har på skolen undret os over SFO-priserne. Fra 2015 til i dag er de steget med 25 procent, og det er en stor udskrivning for mange forældre, siger Mette Larsen.

Hun fortæller, at prisen på SFO er blevet så høj, at man som forældre ikke skal betale ret meget mere, hvis man vælger at sende sit barn i friskole frem for folkeskole. En plads på for eksempel Rørvig Friskole koster 1955 kroner om måneden inklusiv SFO, mens en SFO-plads i en folkeskole koster 1940 kroner om måneden.

Fakta om priser Alle folkeskoler og friskoler tilbyder deres elever en plads i SFO efter endt skoledag og i ferier.

I Odsherred Kommune koster en heldagsplads i SFO - det vil sige morgen- og eftermiddag-pasning - 1940 kroner om måneden.

På Rørvig Friskole koster en skoleplads 1295 kroner for 1. barn og en SFO-plads 660 kroner. Der gives søskenderabat.



På Nørre Asmindrup Friskole koster en skoleplads 1225 kroner og en SFO-plads 925 kroner. Her gives også søskenderabat. - Det er da tankevækkende, at folkeskolen ikke er mere konkurrencedygtig. For der er jo også flere punkter af undervisningen, hvor friskolerne allerede står i et højere lys, siger hun.

Hun understreger, at hun er meget glad for SFO-ordningen på Højby Skole.

- Der går masser af børn, og de har det fantastisk. Men når man samtidig ved, at 44 procent af forældrene i Odsherred får tilskud til at betale for SFO-pladser, så er det måske også en indikator om, at der er for dyrt. I Kalundborg Kommune koster SFO'en 6000 kroner mindre om året. Sad man som børnefamilie i København og overvejede at flytte til provinsen, så er institutionspriser den slags, man ville flytte efter, siger hun.

Formand for børne- og uddannelsesudvalget, Søren With (S), siger, at han er bekendt med problemet.

- Jeg ved godt, at vi har haft en høj forældrebetaling en del år, men der er noget nyt på tegnebrættet, lover udvalgsformanden.