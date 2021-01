Arne Mikkelsen var bestemt ikke tilfreds med, at folk over 50 år får fortrinsret til Lejerbos almene boliger.

SF synes 50-årige er alt for unge til fortrinsret

Odsherred - 27. januar 2021 kl. 06:30 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

På aftenens byrådsmøde var Arne Mikkelsen (SF) særdeles utilfreds med teksten til en anvisnings- og udlejningsaftale med boligselskabet Lejerbo, der giver fortrinsret til boligerne for personer med beskæftigelse, folk med fast arbejde mindst 25 timer om ugen, folk der er i lære eller under uddannelse, og for personer over 50 år, som bor i kommunen i forvejen eller som har sommerhus i Odsherred.

Helt forkert, lød det fra SFs Arne Mikklelsen, der mener, at folk over 50 år er alt for unge til at skulle nyde fortrinsret, og han surgte, hvornår man egentlig er gammel nok til at få fortrinsret til boliger, og slog fast, at retningslinjerne vil skubbe helt »almindelige« mennesker uden abejde ud af boligkøen til gode almene boliger.

Venstres Pia Gade var helt uenig med SFeren, og slog fast, at hun meget gerne ser kapitalstærke borgere til kommunen, og Socialdemokraten Per Kragh sagde, at intentionen med reglerne er, at skabe diversitet i beboersammensætningen, og det fik Arne Mikkelsen til at replicere, at han var enig i ordene fra S, men at det i praksis vil komme til at medføre det modsatte.

23 byrådsmedlemmer var uenig med Arne Mikkelsens forslag, som derfor faldt.