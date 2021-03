SF blev helt overbevist af borgmesters kraftige opfordring

På Dragsmøllevej ligger to virksomheder, som egentlig ikke må ligge der, hvis man følger lokalplanen, så nu forsøger byrådet sig med en lovliggørende lokalplan, der først skal sendes i høring.

Odsherred - 23. marts 2021 kl. 23:48 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

SFs Arne Mikkelsen var klar i mælet, da byrådet diskuterede en mulig ny lokalplan for Dragsmøllevej, hvor planen er forudsætningen for at kunne lovligøre to virksomheder, som naboer har klaget over.

Han ville, præcis som Enhedslisten, stemme nej til den mulige lovliggørelse, for det ville sætte de klagende beboere i en umulig situation, og sende et forkert signal til kommende borgere om, at lokalplaner ikke er til at stole på.

Debatten havde forud været livlig, og før afstemning tog borgmester Thomas Adelskov (S) ordet, og slog fast, at det var en debat med mange følelser, men også, at det ville klæde byrådet at vente med de store beslutninger før høringssvarene foreligger, og så sendte han en kraftig opfordring til SF og Enhedslisten om at stemme for at sende lokalforslaget i offentlig høring.

Noget, der åbenbart fik Arne Mikkelsen på andre tanker, og selvom han slog fast, at han nok vil »få bank« i sit bagland, så skiftede han holdning, og stemte i stedet ja til at sende lokalplanforslaget i høring.

Enhedslistens Clark Pratt delte ikke SFerens pludselige begejstring, og han stemte imod og undrede sig over, at det store flertal, der i miljø- og klimaudvalget, mok, tidligere har stemt nej til en ny lokalplan, nu ikke fandtes længere.

Udover Enhedslisten stemte også DF og S nej til forsøget på lovliggørelse, men kun i fagudvalget, for i byrådet var Socialdemokraterne alle som en blevet tilhængere af at sende lokalplanforslaget i høring. Havde Venstre ikke krævet sagen i byrådet, så var det dog ikke kommet så langt, og Finn Hallberg (V) glædede sig over at få opbakning.

»Det er ingen hemmelighed, at jeg var noget overrasket over stemmeafgivelsen i mok udvalget, som ville betyde, at to virksomheder med op til 35 arbejdspladser måtte flytte,« sagde han.

Søren With (S) kaldte sagen en rigtig dilemmasag, og så slog han fast, at han som nabo til de to virksomheder, ikke kunne genkende kritikken af dem som larmende.

Paw Pedersen (DF) havde stemt imod forslaget i fagudvalget, men i byrådssalenstemte begge DF byrådsmedlemmer for.

Helge Fredslund ,fra NytOdsherred, har været ude og besøge de to virksomheder, og han kunne ikke genkende naboernes klagepunkter og hans partikollega Erik Fredslund spurgte om naboerne hellere ville have, at der flyttede grise ind i bygningerne, som der har været tidligere, mens Thomas Nicolaisen (R) også var helt med på at forsøge med en lovliggørende lokalplan.

Forslaget blev vedtaget med 23 stemmer for mod èn imod, og sendes nu i høring.