SF Odsherred klar med KV-kandidater

ODsherred: Tirsdag holdt SF-Odsherred opstillingsmøde til det kommende kommunalvalg og vedtog opstillingslisten til valget. Partiforeningen har givet bestyrelsen mandat til, at indsætte flere medlemmer under sidste kandidat på listen, hvis der er et ønske om det. Opstillingslisten ser ud som følger: