Se billedserie I 2016 besøgte Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, Asnæs Centret, hvor hun mødte vælgere og partifæller, blandt andre borgmester Thomas Adelskov og daværende byrådsmedlem Birthe Balle. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: S fylder 150 år - hvad vil det sige at være socialdemokrat i 2021? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

S fylder 150 år - hvad vil det sige at være socialdemokrat i 2021?

Odsherred - 06. august 2021 kl. 14:33 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Louis Pio stiftede i 1871 en afdeling af Den Internationale Arbejderforening (Første Internationale), som senere blev til Socialdemokratiet.

I Odsherred fik man en lokalafdeling nogle årtier senere, og i 1938 fik partiet sin første lokale borgmester, Johs. Olsen, som var førstemand i Nykøbing Kommune frem til 1945.

Men hvad vil det egentlig sige at være socialdemokrat i Odsherred i 2021?

Borgmester Thomas Adelskov voksede op med bevægelsen.

- For mig handler det om at være med til at give mennesker nogle muligheder, som de ikke har i dag. Heri indgår også, at man må foretage nogle prioriteringer. Jeg ville ikke være i politik, hvis det ikke handlede om at forandre, siger Thomas Adelskov, som på nærmeste hold har oplevet, at partiet har haft en række meget forskellige formænd siden Anker Jørgensen.

- I nogle år, da Helle Thorning-Schmidt var formand, var der usikkerhed om, hvor vi var på vej hen. Og det var måske også en af årsagerne til, at jeg selv valgte at forlade Folketinget, da jeg ikke helt kunne se mig i den strategi, der lå. Nu er vi tilbage på kursen med nogle traditionelle og faste socialdemokratiske dyder, og det befinder jeg mig rigtig godt med, siger Thomas Adelskov, som fremhæver Jens Otto Krag som en betydningsfuld socialdemokrat i udviklingen af velfærdssamfundet.

- Jeg blev selv grebet af Anker Jørgensen, og jeg synes, at Svend Auken var en stor tænker. Og så er jeg rigtig glad for vores nuværende formand (Mette Frederiksen, red.), siger han.

Felex Pedersen er medlem af både byrådet og regionsrådet. Tidligere statsminister Anker Jørgensen holdt tale til hans konfirmation, og han er ikke i tvivl om, hvad det vigtigste er ved at være socialdemokrat i dag.

- Værdikampen er det vigtigste. Jeg vil kæmpe for de bløde værdier og bedre sociale forhold til den dag, jeg dør. Dem, der har det dårligst, er også dem, som skal hjælpes, siger Felex Pedersen, som hæfter sig ved, at S er mere økonomisk ansvarlig end partier som SF og Enhedslisten.

Søren With, formand for børne- og uddannelsesudvalget, er både socialdemokrat og selvstændig erhvervsdrivende.

- For mig kan det næsten ikke blive mere dansk end at være socialdemokrat. Jeg tænker umiddelbart på kolonihaver, røde pølser og fest med hele familien søndag eftermiddag. Jeg får også en stærk nationalfølelse, når 1000 mennesker synger »Når jeg ser et rødt flag smælde«, siger Søren With, som med stor tilfredshed noterer sig, at partiet har flyttet sig ind mod midten i de senere år.

- Jeg er ret midtersøgende, og det er man vel, når man er selvstændig erhvervsdrivende. Der skal være en vis grad af balance i tingene, siger han.

Gitte Hededam, socialdemokratisk formand for kultur-og folkeoplysningsudvalget og formand for lokalafdelingen, fremhæver de grundlæggende principper om fællesskab og solidaritet, så alle kan være med i samfundslivet.

-Fællesskaberne er stadig meget aktuelle, og det har også vist sig under coronaen. Fællesskaberne er enormt vigtige for vores psykiske sundhed. For mig har det altid været rigtigt at være socialdemokrat, siger Gitte Hededam.

Socialdemokratiet i Odsherred fejrer i øvrigt 150 års dagen med at dele røde roser ud på gaderne lørdag den 14. august, og Gitte Hededam oplyser, at alle interesserede kan deltage i partiets fest om aftenen i Barkladen ved Anneberg. Det kræver dog forudgående tilmelding.