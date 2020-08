S: Prioriterer skolerenoveringer

- Der har hele tiden været fokus på det, fordi de fysiske rammer betyder meget for læringsmiljøet. På Odden Skole har de for eksempel et dårligt gulv i hallen, og det påvirker undervisningen, at de ikke kan bruge det, siger Søren With, som ud over at være socialdemokrat også er formand for kommunens børne- og uddannelsesudvalg.