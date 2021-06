S: Flere skal høres om affaldssortering

I aften mødes miljø- og klimaudvalget for at diskutere flere sager, som vedrører en lovændring med vidtgående betydning for den lokale affaldshåndtering. Forvaltningen har fremlagt nogle forslag, som politikerne kan vælge imellem.

Socialdemokratiet ønsker imidlertid, at der skal være tid til at diskutere sagen med de berørte borgere, og derfor vil partiet på aftenens udvalgsmøde foreslå, at de berørte punkter pilles af dagsordenen. Det oplyser Vagn Ytte Larsen (S), som også er næstformand i udvalget.

- Det er et meget omfattende forslag, som vil berøre borgerne og erhvervslivet. Ændringerne vil rykke ved vores faste vaner med hensyn til affaldssorteringen. Og derfor vil vi involvere borgerne, inden beslutningen tages. Vi vil gerne gøre folk bevidste om, at der rent faktisk kommer et nyt affaldssortering. Vi mener, det er vigtigt, at der holdes fysiske borgermøder, så man kan få informationer om affaldssorteringen. Det er en sag, hvor der er mange synsninger, og derfor er det vigtigt, at alle får lejlighed til at give deres mening til kende, siger Vagn Ytte Larsen, som præciserer, at kommunen skal ændre i affaldssorteringen, men at der er forskellige måder at gøre det på.