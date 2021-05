Udsigten til et merforbrug på 11,4 millioner kroner i 2021 fik politikerne til at rynke brynene på seneste byrådsmøde i Odsherred Kommune.

Send til din ven. X Artiklen: Rynker brynene med udsigt til 11,4 mio. kroner i merforbrug Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rynker brynene med udsigt til 11,4 mio. kroner i merforbrug

Odsherred - 02. maj 2021 kl. 11:38 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Et forventet merforbrug på 11,4 mio. kroner i 2021 er den udsigt politikerne i Odsherred skal forholde sig til i de kommende måneder. En Budgetstatus, som byrødderne drøftede på byrådsmødet i sidste uge, advarede mod et tocifret millionbeløb i udgifter ud over det budgetterede.

- Med det beløb hen over alle udvalgene, løfter jeg naturligvis øjenbrynene en smule, fordi vi tidligere har været ramt af alt for store overskridelser i diverse udvalg af forskellige årsager, og det skal vi være opmærksomme på, noterede Allan Andersen (S) sig og påpegede, at økonomiudvalget skal se nærmere på anlægsporteføljen og få et overblik over hvad der er helt nødvendigt at få lavet, og hvad der eventuelt kan vente til priserne på byggematerialer falder igen. Under Corona er priserne for byggematerialer steget i omegnen af 30 procent.

Forvaltningen følger forbruget i udvalgene tæt, så de ikke løber så meget løbsk, at der bliver brug for at svinge sparekniven.

Store coronaudgifter Merforbruget på Social- og Forebyggelsesområdet er estimeret til 15,9 millioner kroner, heraf er de 14 millioner udgifter relateret til covid-19, og udvalgets formand, Arne Mikkelsen (SF) hæftede sig ved, at det endnu er usikkert hvordan Staten vil kompensere for de pålagte ekstraudgifter.

- Vi må tage det derfra, når vi kender størrelsen på kompensationen, sagde han.

De ekstra opgaver og ekstra udfordringer i kølvandet på coronapandemien betyder også, at de cirka seks millioner man forventede at kunne spare ved at omlægge sygeplejen, nu bliver til et forventet merforbrug på 3,1 millioner kroner og en omlægning af sygeplejen sat på hold.

Byrådet har efterfølgende på møde den 23. marts meddelt tillægsbevilling til merforbruget.

Det forventede resultat betyder, at forbruget i 2021, inden for servicerammen på udvalgene under et, ekskl. overførsler, forventes at blive 17,9 mio. kr. højere i forhold til oprindeligt budget og dermed i forhold til det indmeldte til Indenrigsministeriet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Den afsatte buffer på 20,2 mio. kr., herunder overførsler er ikke indregnet.