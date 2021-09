De næste fem år står i byudviklingens tegn, blandt andet i Asnæs, hvor projektet skydes i gang i weekenden. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Rundstykker og by-rundtur skal sætte skub i byudvikling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rundstykker og by-rundtur skal sætte skub i byudvikling

Odsherred - 09. september 2021 kl. 19:01 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Odsherred Kommune har besluttet at afsætte midler til byfornyelse i Asnæs. Men hvordan pengene skal bruges og hvorfor, det kan byens borgere være med til at pege på i weekenden. På lørdag er indbyggerne i Asnæs inviteret til opstartsmøde i Asnæs Centret, på det byfornyelsesproojekt, der de næste fem år skal udvikle byen med fokus på at styrke Asnæs som en by, der kan tilbyde noget særligt til børn og unge.

Derfor inddrages elever på Asnæs skole og gymnasiet for at høre, hvordan de unge opfatter deres by og hvad de har af ønsker og idéer til byens udvikling.

Kl. 9 er Superbrugsen klar med morgenmaden og tegnestuen Arki-lab vil give indblik i processen frem mod det endelige byfornyelsesprogram. Der vil til arrangementet være rig mulighed for at dele sine tanker om muligheder og udfordringer i forbindelse med udviklingen af Asnæs, lover tegnestuen, og kl. 11 er der planlagt en rundtur i byen for at snakke om konkrete udfordringer og mulige løsninger til byfornyelsen.

Arki-lab er kommunens rådgiver på projektet og kender kommunen fra Bylaboratoriums-projektet for et par år siden i Asnæs.

Et projekt, der mundede ud i etableringen af trappemiljøet ved svømmehallen og Aksens have foran biblioteket langs Storegade. Alt sammen for lige godt en million kroner.

Borgerne har på Borgernet Odsherred haft mulighed for at tilmelde sig byfornyelseskomitéen, og der er på nuværende tidspunkt 12 tilmeldte.

Byfornyelseskomitéens rolle er at sikre at indsatserne i byfornyelses programmet stemmer overens med borgernes ønsker og behov. Gruppen kommer, sammen med tegnestuen, til at følge udarbejdelsen af programmet tæt.